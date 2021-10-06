旅行車話題正夯，KIA總代理台灣森那美起亞領先亞太市場、搶先導入國內歐洲進口美型跑旅Ceed Sportswagon，自9月中旬正式上市至今，2週內限量100台已接單近5成。

台灣森那美起亞表示，繼8月份以477台創下單月歷史銷量紀錄後，9月持續繳出亮眼的銷售佳績，其中時尚安全進口小車All-new Picanto累計1至9月領牌數達1192台，不僅較去年同期成長達24%，並蟬聯同級進口小車銷售總冠軍；全功能豪華休旅All-new Carnival自4月上市以來，累計訂單已突破1000張；KIA在商用車市場的表現同樣不遑多讓，在母廠可供車源受限下，KIA商用車1至9月總領牌數累計達1153台，仍較去年同期相比成長達11%。

台灣森那美起亞為歡慶品牌銷售屢創佳績，特規劃與台灣之光的自行車品牌Merida美利達合作，即日起至10月31日，為全車系推出「KIA自由前行」專案，凡至全台展示中心試乘，即有機會獲得市價超過萬元的「美利達運動小折-飛翔50」，下訂任一車款除享該車款之專屬購車優惠外，可再享週週抽市價15.8萬元的「REACTO銳克多」環法賽冠軍車隊同系列公路車款。