桃園市八德警分局四維派出所警員林榮智、許翌富於5日早上11點多接獲民眾報案稱，銀行疑似有遭詐騙案件，2人隨即立即趕往現場處理，經警方及銀行行員耐心向民眾解釋，民眾才打消匯款念頭。

八德區介壽路二段上的渣打銀行5日上午11點多，有民眾準備要臨櫃匯款87萬元至網友指定帳戶，銀行行員發現民眾疑似遭詐騙便立即報警處理。

警方到場後發現，現場1名70多歲的馮姓婦人稱在花蓮的房屋裝潢須匯工程款，要匯款87萬元到對方帳戶，她起初深信不疑，但警方認為其說法支支吾吾相當可疑，查證該欲匯款的帳戶是警示帳戶，更舉出諸多可疑之處。

馮婦鬆口說出，一開始是接到電話說健保卡有問題要監管帳戶，一時害怕才掉入詐騙集團的圈套及假檢警的層層話術，經林、許及行員悉心勸說，馮婦終於恍然大悟並打消匯款念頭，警方與銀行行員才鬆了一口氣，成功阻止 詐騙匯款案。

八德警分局再次提醒民眾如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢，提高防詐共識與警覺，務必反覆查詢確認，也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並打110通知警方派員協助，共同為降低受騙案件出一份心力。