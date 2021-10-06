台南市佳里區30歲有思覺失調症的李姓男子，不滿母親干涉交友，懷疑母親想害他，去年10月22日深夜和母親爭執後，先後拿利剪、水果刀、檳榔刀及鐵槌等物弒母190處傷口，傷重致死，今年7月一審判處有期徒刑18年，李提上訴，台南高分院承審法官李秋瑩今二審駁回上訴維持原判，判決李應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，監護5年部分撤銷，改執行前令入相當處所，監護5年，可上訴。

弒母逆子李男去年懷疑母親騙他想害他，持燈管、鐵鎚、剪刀等8種凶器弒母，造成母親頭頸、胸腹臀部及四肢身中多達190處傷口，送醫急救，傷重不治。據調查，李男和雙親同住，有思覺失調症就醫病史，去年8月底在台南佳里區住處拿碗砸母親，被母親報警強制送療養院治療1個月，9月底接回，未料，不到1個月就遭兒子殺害。

逆子遭依殺害直系尊親屬罪嫌送辦，一審依殺害直系血親尊親屬罪判李男18年有期徒刑。一審合議庭審酌，李男罹思覺失調症，而對母親作為有錯誤解釋、思想扭曲及妄想性思考，認為母親干涉其交友及外出自立、長期欺騙、強迫其服藥並將其送醫治療，而心生不滿，萌生殺意，不顧母親長期照顧、養育恩情及愛護，驟下殺手，手段極凶殘，致母親在驚懼痛苦下死亡，犯罪情節嚴重。

考量李罹患思覺失調症10餘年，因嚴重缺乏病識感，服藥順從性差，長期受被害妄想、關係妄想等症狀影響，導致他無法有正常生活、人際互動、學業及工作不穩定，飽受精神疾患折磨，認李男對於直系血親尊親屬犯殺人罪，處18年徒刑，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，監護5年。原一審判18年強制治療5年，今改判18年刑期執刑前，先強制治療5年。