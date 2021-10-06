屏東縣高樹鄉「挖眼案」震驚社會，無辜受精神病患攻擊的潘姓女被害人2日在手術前受訪稱，「謝謝大家，我會好起來」！ （民眾莊全成提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東超商女店員遭暴力挖眼案，震驚社會，各界關心女店員狀況並紛紛表示想捐款，「宅神」朱學恒日前指出，屏東縣政府堅稱不能協助募款，也不能開立公益帳戶，因此只能公布女店員的私人帳戶，同時也已集資捐出10萬元。資深媒體人陳文茜今(6日)在臉書轉貼宅神該篇貼文，並提到自己加入捐款，滙了一筆10萬元款項，盡一份小心力。

宅神該篇貼文曝光後，有不少網友響應，在留言處貼出匯款明細，並紛紛替女店員加油打氣。陳文茜今也在臉書透露，自己捐10萬元，盡一份小心力，每個人都有不幸的故事，多麼希望更多的人關懷那些需要我們支持的人。

陳文茜更向受傷的女店員溫馨喊話，「潘妺妹，願有一天你打開眼睛時，看到的第一道光，是這個社會有情的光」。她的舉動曝光後，更是引發網友熱議，截至今上午10時許，已有超過200名網友留言、1.7萬人按讚，不少人都說，「謝謝文茜姊」、「感恩文茜姊善心分享，祝願潘小姐早日康復一切順利平平安安」、「當公民的傷亡已經激不起政府的哀痛，那種不作為才是百姓最大的悲哀，表示這件事不是結束，而是開始」、「潘妹妹，妳要加油，祝妳早日康復」、「社會有情，曙光照亮整個大地，願溫暖充沛其中」。

還有網友認為，現在的法律制度罰責太輕，太不公、太不義、罰責太輕，造就了犯罪氾濫。

另外，各界希望捐款協助受害女店員後續醫療費用案，屏東縣副縣長吳麗雪5日表示，縣府得悉後立刻由她代表到醫院探視，同時權衡法令與家屬實際需求，跟家屬討論後決定，由社會處鹽埔家庭服務中心提供民眾捐款諮詢專線電話，再捐入家屬的私人帳戶，另外，亦安排心理諮商師協助當事人走出陰影。