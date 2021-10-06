6日根據各大券商預測，由於記憶體晶片價格上揚，以及最新款摺疊智慧手機熱賣，韓國三星電子可能將會繳出1張亮眼的季報成績單。8日，三星也將公布第三季財報。

綜合各券商分析報告，三星的營業利益在7到9月第3季時期，預估將增至16.1兆韓元，約140億美元。若預測未失準，三星上季營利將比2020年同期的12.35兆韓元還要大增30%。同時，也創2018年第3季以來新高。

至於營收，韓國這家全球最大記憶體晶片與智慧手機製造商可能增加11%至74.6兆韓元，亦創歷史新高。

三星財報亮眼，半導體晶片功不可沒，因為全球需求孔急下，造成供需嚴重失衡，三星也因此創下驚人業績與新高股價。2020年，三星股價飆漲45%，同時也2021年初創下歷史新高。

之後，三星股價未再能有突出表現，9月更還向下修正，因為美國同業示警，自己的記憶體晶片出貨量，短期可能將減少。同時，業界也認為晶片售價將在第3季達到高峰。

Hanwha投資證券表示，三星股價雖受美光釋出的利空消息而下挫，但與美光不同的是，三星是個大集團，可以藉由內部組織相互運作，壓低零組件成本。還有，三星內的手機以及晶圓代工等其它業務，也可增加集團業績。所幸的是，記憶體產品的價格短期經過下修後，2022年可望見到反彈。

單就三星晶片事業體的營利來說，市場預估將上看9.9兆韓元，年增率估高達79%，因為記憶體晶片價格與出貨量雙雙上揚所致。

根據集邦科技(Trendforce)資料，第3季用於伺服器、手機以及其它電子裝置內的DRAM售價，季增率為7.9%。同時，用於資料存儲的NAND價格，也同步漲5.5%。

此外，在全球客戶急於確保自己晶片產能無虞下，市場預測三星晶圓代工業務的營益率有機會來到兩位數。至於智慧手機部門的營利預估，大概落在3.7兆韓元，雖低於2020年同期的4.45兆韓元，但高於第2季的3.2兆韓元。

調研單位Counterpoint指出，三星最新款可摺疊的智慧手機，從8月下旬推出後，估計1個月內可賣出200萬支Galaxy Z系列產品，而韓國應該會賣得最多，其次是美國市場。

至於三星在美國的170億美元晶圓新廠投資案，若沒意外，應該會落腳德州。