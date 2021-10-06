立院交委會5月初審竣道路交通管理處罰條例修正案，將全台逾50萬輛電動自行車納入須強制投保車險車輛，金管會對此配合研擬修正「強制汽車責任保險法」，明訂電動自行車投保事項，預計費率年底前出爐，後續尚需經行政院審核、立院三讀後才會上路施行。

保險局主秘蔡火炎表示，道路交通管理處罰條例修正草案明定，電動自行車所有人應依強制汽車責任保險法投保強制車險，若未依規定投保，公路監理機關將不予受理登記、換照或發照，此次為配合修正相關條文，將電動自行車納入強制車險承保範圍。

此次修正案將電動自行車納入「汽車」定義，並明定與汽車、機車分別列帳，未來行人若遭電動自行車撞傷或致死，可迅速獲得醫療給付最高20萬元、死亡給付最高200萬元的基本保障，不至於求償無門。

而電動自行車投保義務人若未依規定投保，將處以750元以上、1500元以下罰鍰，舉發方式除現行攔檢稽查外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發。若約滿逾半年未依規定再投保強制車險，主管機關可移請公路監理機關註銷牌照。

金管會統計，全台汽車投保強制車險目前有效件數為829萬件、機車為1201萬件，電動自行車估逾50萬輛。蔡火炎表示，目前普通輕型機車強制車險年保費約424元，電動自行車初步估畫為3～5年以上的多年期保單，費率則由保發中心評估中，預計年底前出爐。