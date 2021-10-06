國民黨立委蔣萬安在臉書分享，自己榮獲公督盟「優秀立委」的消息。(圖/取自蔣萬安臉書)

公督盟5日公布第十屆第三會期立委評鑑結果，國民黨立委蔣萬安再度獲選為「優秀立委」，蔣在臉書開心分享此消息，並強調自己上個會期關注的法案重點為「挺勞工」、「顧長照」，除推動多項法案更在預算上為大家看緊荷包。蔣榮獲優秀立委消息一出引熱烈迴響，大批網友在其臉書留言「快選市長！」

蔣萬安5日在臉書發文表示，公督盟公布第十屆第三會期立委評鑑成績，他很榮幸再度獲選為衛環委員會優秀立委。他除了要感謝公督盟的肯定，最要感謝的則是辛苦的團隊夥伴們，以及大家對他的支持和鼓勵。

蔣萬安指出，疫情這段期間大家日子都不好過，「挺勞工」、「顧長照」是他上個會期關注的法案重點，除了推動《勞資爭議處理法》、《勞工保險條例的修法》，也提出《長照服務法》部分條文修正草案，預算部分也持續為民眾看緊荷包，督促政府要為民眾做到最好。蔣強調，「優秀立委」是鼓勵也是責任，未來他會加倍努力，繼續秉持理性問政的初衷。

此文發出後獲得網路熱烈迴響，大批網友湧入留言洗版：「快選市長！」其他網友則紛紛表示：「實至名歸」、「難得國民黨有一個這麼受歡迎的，繼續加油，努力為人民做事，監督好民進黨」、「願未來更上一層樓！繼續加油」、「你的表現大家都有目共睹，期待更有戰力，也預祝你更上一層樓為藍營搶下關鍵位子」。