全球電子書領導品牌樂天Kobo軟硬兼施，搶攻成長中的有聲書市場，在5日全球同步發表兩款最新型電子書閱讀器Kobo Sage、Kobo Libra2，首度支援聆聽有聲書，內建藍牙功能，與藍牙耳機或設備配對，強化閱讀器的功能性。

樂天Kobo執行長Michael Tamblyn表示，此次新增藍牙功能於閱讀器，讓讀者從閱讀到聆聽，都能從一台閱讀器得到滿足。兩款閱讀器皆擁有比以往更鮮明的對比度、更快的翻頁速度，搭配實體翻頁鍵與螢幕四面旋轉功能，靈敏度更加貼近紙書質感，令閱讀的體驗更舒適。

Kobo Sage及Kobo Libra2是首批支援藍牙裝置的Kobo電子書閱讀器，透過配對藍牙無線耳機或設備，就能夠開始聆聽有聲書，並透過翻頁按鈕，即可往前或往後30秒，也可透過螢幕選項按鍵選擇播放速度。兩款機型皆於19日同步全球開賣。

樂天Kobo電子書是全球前兩大電子書平台，服務全球上千萬讀者，提供超過600萬冊中、外文電子書及雜誌，包括超過14萬本繁體中文書，並推出多代電子書閱讀器，為台灣市占率第一的閱讀器品牌。