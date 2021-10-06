清華大學下任校長候選人出爐，由校內教授及校友代表、社會公正人士及教育部代表組成的校長遴選委員會上周末與各界推薦的候選人面談後，正式推薦兩位候選人：清華大學前副校長吳誠文教授與香港大學前副校長高為元教授。預計年底前選出新任校長，於明年2月1日上任。

清華大學將在本月底前舉行校內說明會，由兩位推薦候選人向校內師生說明治校理念，之後並辦理全校教授、副教授同意權投票。遴委會將在年底前參酌校內投票結果，選出新任校長，報請教育部聘任。新任校長將在明年2月1日上任。

清華大學電機系特聘講座教授吳誠文為美國加州大學聖塔芭芭拉分校電機與電腦工程博士，返國後任教清華大學，曾任電機系主任、電資學院院長、副校長等職。2007年曾借調至工研院主持系統晶片科技中心及資通所，2019年曾借調成功大學擔任副校長，目前兼任工研院協理兼南分院執行長兼南部產業創新策略推動辦公室主任。

吳誠文教授為電機電子工程師學會會士（IEEE Fellow），曾獲電機工程學會電機工程獎章、教育部學術獎、教育部國家講座主持人等榮譽。清華校長遴選委員會特別看重吳誠文教授與產業界、工研院的連結，及其推動清華大學運動科技中心等跨領域創新的經驗。

香港大學醫學院轉化醫學工程講座教授高為元為美國約翰霍普金斯大學生醫學士，取得凱斯西儲大學（CWRU）生醫工程及高分子科學博士後，曾任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校長達18年，為該校藥劑學、醫學、外科、生醫工程、國際研究合聘講座教授，並擔任由美國國家衛生研究院（NIH）出資成立的臨床及轉化科學研究所副所長，負責研究成果之大型價創計畫。

高為元教授2015年應香港大學校長馬斐森（Peter Mathieson）之邀，出任港大副校長，負責推動國際研究教育事務，2019年初請辭行政職後，專任港大轉化醫工講座教授，並兼任香港科技園轉化研發所高級總監。清華校長遴選委員會十分看重高為元教授在生醫教育、產學合作與國際連結的專長，以及他推動新設港大醫院的經驗。