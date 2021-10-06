彭博引述知情人士報導，中國大陸外交官已通知20國集團（G20）官員，大陸國家主席習近平目前不打算親自赴義大利出席10月底舉行的高峰會。

陸方9月於佛羅倫斯舉行的20國集團峰會籌備協調會議上傳達了這一信息。三位知情人士透露，陸方代表稱習近平不打算前往羅馬的原因之一是，根據大陸防疫規定，回國需要接受隔離。

若不去羅馬，歐洲外交官對習近平是否也將出席在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化會議持懷疑態度。但另一位知情人士表示，主辦方英國政府仍然對他到會抱有希望。

習近平已有600多天未曾跨出國門，是二十國集團領導人中暫停出訪時間最長的一位。不過他以視訊方式出席過一些活動，包括金磚國家領導人峰會以及大量雙邊通話。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將與美國總統國家安全事務助理蘇利文將於6日在瑞士蘇黎世舉行會晤。雙方將就中美關係及有關問題交換意見。

英國金融時報報導，蘇楊將磋商拜習會，這場領導人會議有可能將透過視訊舉行。知情人士表示，線上峰會為妥協之道，因習近平自新冠疫情爆發以來，就沒有離開過中國大陸。