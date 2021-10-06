美國向半導體業索調庫存等機密資料，立委認為這損及客戶機密，要求政府要更積極主動協助業者，經濟部長王美花承諾沒有問題。（圖／王玉樹攝）

美國擬向半導體業索調庫存等機密資料，民進黨立委邱議瑩今天在立法院經濟委員會質詢，說此議題她在LINE群組收到很多訊息，也有其他立院黨團要開記者會會指控台灣政府太過軟弱，要求政府要更積極主動協助業者，對此經濟部長王美花承諾「沒有問題」。

邱議瑩提醒，很多業者都有接到美國問券調查，外界都在問台灣政府到底做了甚麼？王美花重申先前說法，跟美方有溝通管道也跟業者密切合作。晶片持續短缺問題，造成後端汽車產如美國、德日等有停工停產情形，所以美方召開會議最主要解決供應鏈端缺問題。

對於晶片短缺未解，台積電董事長劉德音指稱是有人囤貨造成，王美花表示這原因廠商比較理解，但明確的是東南亞疫情，讓半導體後端沒有辦法封裝，瓶頸在這裡。第三個原因是需求確實增加很多，如電動車晶片等。

但是邱議瑩認為，要求提供資料涉及客戶隱私，美方的要求不盡合理，要求政府提供業者更積極主動的協助。王美花承諾：「這沒有問題」。