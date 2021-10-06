昨天我國「桌球教父」莊智淵在亞洲錦標賽金牌戰不敵南韓勁敵李尚洙，以12：10、6：11、6：11、11：7、8：11「銀恨」，不過最後仍創亞錦賽個人最佳成績。對於已40歲的莊智淵來說相當不容易，今年8月征戰東京奧運後他接連參加許多比賽，就像年輕選手一樣為各項榮譽奮力一搏，絲毫看不到疲態。

而在東京奧運後逐漸圈粉的他也再次於賽後發文，他賽後分享戴上銀牌的頒獎照片，並配文說自己：「要回家囉！」，感謝每位替他加油的朋友，他特別標記並打上：「謝謝每個為我加油的您、謝謝媒體朋友和長官們的關心與指導、亞洲錦標賽單打銀牌。」看起來他對這次的表現很滿意。

除了發出頒獎照片，莊智淵也發出了另一張「萌照」，曝光自己的寶貝兒子，非常可愛，也透露出莊智淵非常溫馨的一面。而大家都知道莊智淵對於流浪狗也非常有愛，他曾在東奧男單賽程結束發文寫下：「謝謝大家、也謝謝大家一起愛浪浪。」短短2天就獲得超過80萬人按讚。

奧運後他名氣也越來越旺，受邀參加《木曜4超玩》錄影，在節目中與藝人邰智源比拚桌球，他不但虛心指導，還用「破洞球拍」禮讓對方，但仍秒殺對手，讓邰智源驚呼連連，網友回覆說：「看兩天莊智淵孤身一人打東奧，再回頭看這集，本來有點陰鬱心情瞬間變好歡樂。」、「連破洞球拍都能贏，太強。」

莊智淵在東奧後還陸續參加全運會，他代表高雄市出戰，於男團金牌戰碰上奧運搭檔小將林昀儒，而莊智淵寶刀未老以3：1打退林昀儒，最後第5點也擊退對手，拿下團體男子金牌，之後他接著參加WTT卡達國際球星挑戰賽，不敵李尚洙止步16強，而在這次亞錦賽又敗給他，不過仍力奪銀牌創下個人最佳紀錄。