中市各大商圈熱情相挺 「2021台中購物節」雙十登場。（台中市政府提供）

「2021台中購物節」雙十登場。（台中市政府提供）

「第三屆台中購物節」將於本周日雙十國慶當天熱鬧開跑！台中市各大商圈摩拳擦掌，準備迎接龐大的人流和消費。經發局6日指出，為力挺今年台中購物節，包括一中街、自由路、大甲、天津、豐原廟東復興商圈、建國市場等各大商圈、市場都站出來熱情相挺，致力宣傳2021台中購物節，藉此吸引人流與金流重現商圈活絡景象。

經發局說，今年台中購物節搭配中央發放振興5倍券，推出天天抽五千、週週抽10萬、月月抽百萬、壓軸抽千萬好宅的好康加碼活動，商圈商家都十分期待，紛紛加入購物節優惠店家行列。 太平樹孝商圈近日於樹孝路上掛起購物節宣傳旗幟。

太平樹孝商圈主委陳修華說，購物節確實能提升在地餐飲業者業績，對商家是很大的幫助，太平樹孝商圈管委會也將配合台中購物節及中央振興券舉辦「商圈消費振興方案」，只要到商圈店家使用振興券消費，就加碼送50元折價券，再加上台中購物節的抽獎活動，就是要給消費者雙重好康。

東勢區形象商圈發展協會理事長葉艾維指出，東勢商圈位於東豐走廊的終點，觀光遊客一直是商圈重要客源，不少美味的巷弄美食，期待台中購物節能刺激消費，帶來更多人潮與經濟效益。

東海藝術街商圈主委郭達鴻表示，今年商圈因應疫情，轉戰線上經營「東海藝術街線上商城」，但商圈店家們還是很期待能夠迎接客人們回來商圈實體消費，透過台中購物節與中央振興券的聯合推動，相信能再次看到客人遊玩商圈的身影。

逢甲商圈主委王朝藝提到，今年購物節推出抽現金活動，體恤人民之苦，不僅可以幫助 台中市的店家攤販，也吸引全台民眾來台中市消費。只要累積消費滿500元就可以換一 張抽獎券，自然可以帶動全台民眾來此消費，再加上天天抽獎送現金，每週抽現金大獎，壓軸抽精品好宅，顯示到台中遊玩是最好的選擇。

經發局說明，今年台中購物節的優惠店家，不僅囊括去年參與的3萬7000家，更擴大邀 請傳統市場、夜市、商圈、餐飲、美容美髮、觀光休閒、交通運輸、各地方產業館等一起加入，目標達到5萬家。優惠店家持續招募中，歡迎各行各業一同成為購物節夥伴，共同拚經濟，邀請全台民眾一起到台中吃東西、買東西、開心玩、天天抽現金。