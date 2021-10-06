桃園市蘆竹區5日晚上6點多，有輛混凝土預拌車在綠燈起步時，因未注意到車前有機車將其推撞倒地，所幸剛起步車速不快，女騎士僅右腿骨折，並無大礙。

蘆竹分局表示，43歲梁姓女騎士在新南路一段與南崁路口停紅燈時超越停止線，停在一輛由64歲王姓男子駕駛的混凝土預拌車前，但混凝土預拌車在綠燈起步時，未注意前方有機車進而將其推撞倒地，使得梁女右腿脛骨骨折，經送醫急救後，目前已無大礙，雙方酒測值皆為零。

蘆竹分局呼籲，駕車請遵守交通安全規則，並應隨時注意車前狀況，以免因一時疏忽而造成難以挽回的悲劇。