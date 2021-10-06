俄羅斯近日發生一起殘忍的狗狗棄養事件，一隻瘦成皮包骨的狗狗倒掛在公寓陽台的圍欄上，不斷發出悲鳴求救聲，附近的居民聽到後，都紛紛趕到現場，並搬出梯子將卡住的狗狗救出，才避免一場憾事發生。而事後附近的鄰居爆料，指出狗狗的飼主是個酒鬼，寧願把錢拿去買酒，也不願意買飼料給寵物吃。

根據俄羅斯媒體報導，這起事件發生在圖塔耶夫（Тута́ев），當地一處住宅的公寓陽台上，有一隻身體瘦弱的狗狗倒掛在圍欄上，不斷發出悲鳴求救聲，附近的居民急忙搬出梯子，成功將牠拯救下來，並送往獸醫院治療，獸醫估計牠已經2個月沒有進食，內臟也因為長時間挨餓而萎縮，若是再不吃東西很可能就活不下去。

事後附近的鄰居也出面爆料，表示這隻狗狗的名字叫作拉達（Рада），飼主是當地出了名的酒鬼，還有暴力傾向，他寧願把錢拿去買酒，也不願意買飼料給寵物吃，甚至還有人曾經在他的住處旁，撿到2隻餓死的小貓，雖然鄰居們曾報警投訴，但警方都沒有採取足夠的措施應對。

目前拉達被當地的動物志工收養，並募集了一筆治療資金，如今拉達的健康狀況已經有好轉，原本因為飢餓萎縮的內臟也在逐漸復原，志工表示，等到拉達完全康復以後，就會開放認養，希望找到能帶給牠愛和溫暖的新家庭。

此外志工還向警方提交了一份原飼主虐待動物的刑事訴訟，近日已經成功立案，志工也持續積極地蒐集證據，期望原飼主能夠為自己的所作所為付出代價。