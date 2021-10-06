韓國知名女星崔真實，自2008年離世至今已有13年，她留下的一雙兒女如今已長大成人，兒子崔俊熙不僅長相帥氣，驚人的近況也讓所有人大吃一驚。

崔真實過去憑藉著電影《殺妻秘笈》走紅，當年以精湛的演技獲得第33屆大鐘獎最佳女主角獎，以及第31屆百想藝術大獎人氣獎，紅極一時，還因此有「戲劇女王」的封號。但2008年她因受不了被人冠上「迫害安在煥自殺」的謠言而選擇輕生，享年39歲，留給前夫獨自照看一雙年幼的子女崔俊熙與崔煥熙。

沒想到崔真實離開才短短5年，曾傳出家暴她而離婚的前夫趙成珉，也因為受不了輿論的壓力輕生，兩名子女只能交由親友代為照顧。

如今兩名子女已長大，現年21歲的兒子崔俊熙不僅長相帥氣、與媽媽極為神似，還曾在2020年以藝名「Z.flat」出道，原本他打算承襲媽媽的衣缽當演員，後來發現自己對饒舌音樂更有興趣，因此在今年4月推出單曲《Day and Night》，受邀參加饒舌音樂節擔任表演嘉賓。近期，甚至在選秀節目《Show Me The Money》第10季中，展現優越的創作實力與饒舌技巧，將自己過往的經歷寫成歌曲，感動現場評審也順利晉級，也讓不少觀眾期待他未來的表現。

而除了崔真實的兒子受到注意外，近日也有知名人士上節目爆料，她離世後所留下價值22億韓員（約新台幣5160萬元）的房產，一直被前夫趙成珉的父母獨佔超過20年，他們將部分房子外租收取租金，管理房產及相關稅金卻由崔母負責，雙方最後因收租問題出現分歧而鬧上法庭，最後法院判定崔母為遺產管理人，趙家必須歸還房產才結束這場鬧劇。

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