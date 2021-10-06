因應縣市合併議題近期受到討論，朝野立委呼籲檢討行政區畫，立法院內政委員會今邀請行政院副祕書長何佩珊、內政部長徐國勇、中選會主委李進勇等人專案報告，並備質詢。何佩珊表示，行政區畫法草案過去五度進出立法院無法通過，主因在於行政區畫是複雜問題，不只考量民意，朝野能否攜手合作也是關鍵因素，行政院會審慎評估推動修法。

何佩珊指出，依據現行憲法規定，行政區畫應由中央立法來執行，過去行政區畫的確是沒有依照以行政區畫為名的法律規範，所以政院過去擬行政區畫法，但草案歷經28年，五度進出立院都無法通過，內政部已經提送最新版本，改名為「行政區畫程序法」，已送進行政院。

何佩珊說，目前還有很多法案內容跟實際執行有窒礙難行支出，無法達成共識，凸顯行政區畫是複雜困難的問題，非法律層面就可以解決，必須要面對政治縣市，朝野能否攜手合作也是關鍵因素。

徐國勇表示，行政區畫涉及國家總體資源的合理配置，亦影響區域未來發展，除須配合國土整體規劃外，並應考量財政收支、公民民意、人口規模、資源合理分配、族群文化、產業發展、生活圈、選舉區畫分等因素進行總體評估。

有關行政區畫應考量因素、法定作業程序及民眾參與機制，內政部均已納入「行政區劃程序法」（草案）明確規範。

徐國勇強調，為避免影響政府施政，造成政治經濟的動盪，行政區畫不宜採一步到位，應循序推動，採逐步重整方式，時間進程上，宜以充分建立共識為前提，鼓勵直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）建立跨域合作再進行整併。