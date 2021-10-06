疫情趨緩，餐飲宴會限制逐步鬆綁，位在花蓮有「台版迪士尼」、「花蓮霍格華茲」美名的瑞穗天合國際觀光酒店，即日起至2022年3月31日推出「黃金瑞穗尾牙春酒旺年宴」，菜式結合粵式美饌與在地原住民風味及客家特色，平日每桌9900元起+10%，假日每桌12900元起+10%，席間可享果汁無限暢飲、每桌提供精選紅酒，以及免費使用麥克風、基本燈光、音響、投影及螢幕等設備。

瑞穗天合國際觀光酒店以城堡外觀造型、南歐莊園風格打造出「偽出國」的度假感，讓久未出國的旅客體驗濃厚的異國風情，而在城堡棟的B1更有著磅礡大氣的宴會廳，挑高5米無柱的場地可客製10到60桌的宴會空間，不只符合各企業行號的多元需求，寬敞的場地也能遵守中央流行疫情指揮中心的防疫規定，以梅花座保持舒適且安全的室內用餐距離。

「黃金瑞穗尾牙春酒旺年宴」平日周一至周四，專案每桌10位優惠價9900元起+10%，精緻菜色先以「天合迎賓沙律饌」登場，包含了甘甜的澎湖冰卷、海蜇絲、鴨卷、過貓以及原民風味的馬告香腸，集結各種風味的前菜讓人胃口大開，「縱谷桔醬黃金雞」選用在花東縱谷大自然中放牧的玉米雞，汆燙過後肉質鮮甜有嚼勁，再搭配酸甜微辣的桔醬，濃厚的瑞穗客家風味在口中蔓延，「香酥椒鹽佛蹄手」將鮮嫩的豬前腿先滷再炸，口感呈現外酥內軟。

「樹籽蔥油海上鮮」選用來自花蓮壽豐立川漁場的貴妃魚，口感清爽、肉質鮮嫩味甘，鋪上鹹中帶甘的破布子和蔥薑蒜等提味，成就一道豐美的年年有魚，此外還有「櫻花香鬆蒸米糕」、「荷葉蒜香蒸草蝦」、「雪花枸杞扒時蔬」、「剝皮辣椒燉雞盅」、「瑞穗芒果鮮奶酪」、「四季洄瀾水果盤」等多元菜色，讓賓客感受到企業體恤員工辛勞的誠意。

周五至周日的假日專案，每桌10位桌價12900元起+10%，開胃的「天合迎賓沙律饌」除了冰卷、海蜇絲、過貓之外更多了澎湃的烏魚子和油雞，以此為宴席揭開序幕，「乾式燒鴨佐酥餅」選用宜蘭櫻桃鴨，以粵式蒸烤的方式料理，先在鴨肚填入香料醃漬一晚，再於外皮刷上醋水後風乾，蒸烤出爐後搭配融入宜蘭三星蔥製作而成的蔥餅，鴨香與蔥香在口中繚繞。

「碧綠XO醬炒雙寶」將花蓮特殊漁產曼波魚與干貝入菜，曼波魚口感有如蒟蒻般香滑爽口，搭配Q彈的干貝一同煨煮，帶出兩種海鮮的不同鮮甜風味，另外還有「浦燒魚肚糯米糕」、「蔥油玉露海中游」、「荷葉蒜香蒸草蝦」、「銀杏枸杞扒時蔬」、「養生藥膳燉烏雞」、「精選美味叉燒酥」、「瑞穗芒果鮮奶酪」、「四季洄瀾水果盤」等，為宴席帶來豐富多元的美食饗宴，讓每一場尾牙春酒更顯非凡大氣。