BREEZEONLINE微風精品線上10月10日前舉辦「雙10好購節」，迎接國慶日連假、搭上五倍券熱潮，網羅精品、香氛、美妝、3C家電、家飾、Breeze Super、節慶禮盒、防疫商品專區、限量聯名商品等，推出精品3折起、隱藏會員購享有VIP專屬優惠折扣，結帳輸入「BR1010」，再享85折加碼回饋。
10月10日前消費滿額贈可獲好禮，消費滿萬元可參加超easy抽大禮go，每多消費1萬元可再獲得抽獎機會1次，買愈多機會愈多，有機會可獲DOLCE & GABBANA Kids、MM6 、alexanderwang等好禮。
這次精品品牌涵蓋男星喜愛的LANVIN情詩系列，備足貨源，讓粉絲可與明星穿同款；年輕人喜愛的alexanderwang推出多款商品85折起，且祭出超隱藏會員購，加入private club（https://bit.ly/3D0CLg2），即享有VIP專屬優惠折扣；Stella McCartney Kids、MOSCHINO Kids、Blabla Kids、GIVENCHY kids、Lanvin Kids、MSGM Kids等多家精品童裝也分別祭出3到至5折商品。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。