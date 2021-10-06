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BREEZEONLINEalexanderwang水鑽W字解構式迷你包，原價2萬800元、特價1萬7680元。（微風提供）

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BREEZEONLINEMICHAEL KORS Greenwich 橄欖綠鍊帶方包，原價1萬5200元、特價7600元。（微風提供）

BREEZEONLINELANVIN情詩系列印花T恤，原價9600元、特價5760元。（微風提供）

這次精品品牌涵蓋男星喜愛的LANVIN情詩系列，備足貨源，讓粉絲可與明星穿同款；年輕人喜愛的alexanderwang推出多款商品85折起，且祭出超隱藏會員購，加入private club（https://bit.ly/3D0CLg2），即享有VIP專屬優惠折扣；Stella McCartney Kids、MOSCHINO Kids、Blabla Kids、GIVENCHY kids、Lanvin Kids、MSGM Kids等多家精品童裝也分別祭出3到至5折商品。