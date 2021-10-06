藏私房錢被老婆抓包怎麼辦？一名人夫在網路上發文求助，他把公司發的獎金偷偷夾在書中藏起來，被老婆發現，不但冷戰一周還被罵「藏私房錢的婚姻是可悲的」，讓人夫傻眼，詢問網友藏私房錢有這麼嚴重嗎？有網友指出，老婆應該是怕原PO有錢會在外面亂搞，才會這樣說。

這名人夫日前在「爆料公社APP匿名館」PO文，指出他把公司多發的獎金，夾在書裡藏起來當私房錢被老婆發現，氣到跟他冷戰一星期，想當面解釋清楚都被無視，只好傳訊息跟老婆道歉，結果老婆回他一句「藏私房錢的婚姻是可悲的」，讓他很傻眼，上網求助已婚網友，「藏個私房錢真的有那麼嚴重嗎？」

對此，網友看完後紛紛留言，「相信我，你老婆一定也藏私房錢了」、「我覺得沒錢可藏比較悲哀」、「現在還會有人不藏私房錢嗎？老公都藏在鞋櫃早被我發現，但他到現在還不曉得我已經知道了」。

但也有人認為，原PO老婆應該是擔心他有了私房錢會開始搞東搞西，這才是她生氣的地方，「你可以好好跟老婆溝通，有私房錢是為了什麼原因」、「你老婆大驚小怪，要先知道私房錢是用來做什麼的比較重要」、「最好的掩護方法是這筆錢就說是要給老婆，只是還沒存夠，看老婆是否會消氣」。