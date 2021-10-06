國內疫情趨緩，雖維持二級警戒，但餐飲內用、休閒娛樂場所及戶外戴口罩等防疫措施逐步鬆綁，台大公衛學院陳秀熙團隊指出，國內疫苗涵蓋率急起直追，非藥物公衛措施（NPI）也慢慢放鬆；國內疫情目前受到控制，應借鏡國際經驗，達到與病毒共存的目標。

全球新冠肺炎確診人次達2億3462萬，而台灣疫情控制不錯，發生率約是全球的40分之1，是目前個案數少且控制疫情效益最好的國家。近來各國皆走向「與病毒共存」，陳秀熙團隊針對各國「三聯體」防疫策略進行分析，包括疫苗、檢測和NPI三大面向，做為台灣防疫的參考與借鏡。

公衛學者范僑芯指出，歐洲國家疫苗施打率普遍較高，以法國為例，完整接種率達66％，目前針對44個鄉鎮取消11歲以下校園口罩令，並放寬室內場館容量限制至75％，並且不再提供免費檢測，藉此提升民眾接種意願；而西班牙完整接種率達78％，近期放寬室外運動場館容量至100％，以及室內無隔板10人用餐，並延長夜間娛樂場所營業時間。

校園方面則是各國兩樣情。范僑芯指出，由於疫苗覆蓋率提升，德國多個州別已取消校園口罩令；而英國在開學1個月內，確診數有增加趨勢，推測原因是18歲以下疫苗涵蓋率仍低，開放校園後導致感染率上升。陳秀熙補充，從英德經驗可以看出，青少年接種疫苗是疫情控制的關鍵，台灣也是一樣的。

反觀疫苗接種率相對低的國家，范僑芯分享，俄羅斯以抗體檢測替代疫苗施打，堅持不實施封城措施，也不強制戴口罩，染疫死亡人數為全歐州最高；而烏克蘭的疫苗多半依靠COVAX平台捐贈，目前完整接種率僅12％，由於解封過快導致疫情再起，且約2成確診者是醫療人員，即便在9月21日起實施疫苗護照，但假證明猖獗，未能有效壓制疫情。

至於亞洲國家，台大公衛學院講師王威淳分享，馬來西亞由於疫苗及NPI雙管齊下，完整接種率63％，近期疫情逐漸緩和，針對已打2劑的民眾鬆綁部分禁令，預計年底疫苗覆蓋率達9成時，重新開放邊境。

而鄰近的新加坡8月起實施與病毒共存策略，解除5人聚會限制，儘管完整接種率已達77％，但近來確診人數陡增，過去1個月高達98％的感染者為無症狀或輕症，現已再度限縮群聚人數為2人，且民眾必須在家工作。

陳秀熙指出，整體看來，在疫苗覆蓋率越高的國家，可忍受的確診數就越高，至於疫情是否能受到控制，端看各國NPI措施及突破性感染多寡而定。至於台灣從今年6月到10月疫苗涵蓋率提升，維持相當檢測措施並且NPI限制逐漸放寬，目前為各國個案數少、疫情控制效益最好的國家。