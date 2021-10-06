振興五倍券10月8日開放使用，老爺酒店集團迎接振興商機，全台據點共計推出食宿遊樂36種優惠辦法，持五倍券到老爺10家飯店住宿、14家餐廳用餐，或指定飯店遊程、SPA療程，免搶名額、免登記立即享優惠及加碼活動。最低每人每晚0元即可住宿五星飯店，指定飯店使用五倍券消費滿額再抽住宿券，南港老爺抽市價1.4萬行旅套房住宿券、知本老爺抽市價1.6萬平日住宿券及華信航空台北-台東來回機票、台北老爺祭出市價3.7萬景隅套房住宿贈雙人早餐、礁溪老爺抽市價逾4萬元「極上和風奢華之旅」，換算價值為最高40倍的住宿大獎，

持五倍券平日住礁溪老爺指定專案，第二晚使用五倍券全額，免掏現金直接續住，最高可省6440元最有感。新竹老爺推每人千元以下住宿，一泊二食3999元加平日續住第二晚2000元，另贈限定禮及住宿優惠券。享0元住台北老爺可持紙本券5000元一次抵用一泊三食，含價值6000元餐飲及兩張500元住宿抵用券及加1元房型升等，回饋價值雙倍以上。北投老爺一泊二食每人每晚最低3750元，加贈在地人氣伴手禮。台南老爺行旅不分平假日住宿折抵100元，或不含早餐另贈爺友券300元可抵飯店消費。台中大毅老爺行旅用五倍券住宿贈餐廳500元抵用券、老爺會館台北南西及台北林森雙館則贈送超商禮券。

老爺飯店集團各館14家餐廳亦推振興五倍券優惠再送加碼回饋。使用紙本五倍券到台北老爺用餐消費每1000元五倍券可享折抵1200元，指定餐廳消費滿額加贈龍蝦、烤鴨三吃、日式牛肉壽喜燒。新竹老爺Le Cafe餐廳消費享4人同行1人免費，粵菜、日料、鐵板燒等餐廳則可優惠折抵或加價升等。五倍券紙本券及數位綁定都通用的餐廳，包括台南老爺行旅甘粹餐廳、北投老爺PURE法式餐廳、礁溪老爺雲天自助餐廳、岩波庭宜蘭廚房及醴泉酒吧外賣商品等各享價值18～30%不等的消費回饋。

住飯店、吃Buffet和各式美食料理之外，溫泉一日遊、SPA舒壓按摩都能用五倍券。礁溪老爺推溫泉一日遊，原價平日1200元、假日1400元，使用五倍券分別只要平日1000元或假日1200元。泡湯加SPA 45分鐘每人每次享折扣200元。北投老爺則推5000元五倍券享SPA雙人60分鐘全身按摩，原價每人3960元，等於63折享受紓壓療癒最划算。

配合振興五倍券上路，民眾期待在安心的環境及五倍券補助之下，重啟因疫情而暫停的休閒活動及旅遊。全台老爺酒店、老爺行旅、老爺會館宣布備妥安心安全的旅宿環境，並設計用途最廣、方案靈活、加碼最豐的五倍券優惠方案多達36種，消費回饋不只放大還能抽頂級套房住宿券大獎再翻倍。到礁溪老爺酒店、知本老爺酒店、台北老爺酒店、南港老爺行旅用五倍券消費滿額抽價值1.4萬至4萬元不等的住宿券，幸運抽中即得14倍至最高40倍價值的大獎