迎接雙十國慶連假，台北萬豪酒店推出國慶限定外帶饗宴，各色澎湃料理讓民眾「在家擺國宴」。「川粵品味集」以「九宮格」置入數款精湛川粵料理，還有三款主廚精選美饌「肉香滿盛」、「秋蟳米香」、「秋旬盛合」，每款1680元，再推出加碼優惠組「雙十·御膳盒」，以「川粵品味集」搭配任一款主廚精選美饌僅2980元。10月9日至10月11日國慶連假期間限定出餐。此外，慶祝台北萬豪外帶饗宴線上商城全新上線，即日期訂購享「雙重優惠」，熟食及冷凍品項限時九五折、新會員再享100元購物金。

台北萬豪酒店國慶連假限定的「川粵品味集」內含口感香濃的黃金烏魚子、煙燻櫻桃鴨、鹹甜誘人的黑叉燒、清新爽口的蟲草花拌中卷、肉嫩味美的青藤椒醉雞、微麻開胃的川味牛三寶、「甜、辛、脆」的麻香核桃、美味鹽烤五花肉、香濃芝麻鴨肝卷，讓饕客用餐彷彿探索趣味「多寶格」。

三款主廚精選美饌「肉香滿盛」、「秋蟳米香」、「秋旬盛合」，則分別是西式、中式、日式料理，提供饕客多重選擇。「肉香滿盛」內含以迷迭香及百里香佐味爐烤、軟嫩可口的碳烤肋眼牛排、皮脆肉嫩的德國豬腳，肉香十足的德式帶骨香腸，搭配碳烤蔬菜、德式酸菜、烤大蒜等美味配菜，是「肉食主義者」最愛。「秋蟳米香」是最符合時令的人氣佳餚，以整隻肉質細嫩的肥美紅蟳，搭配鹹甜可口的臘味糯米飯，「蟹控」不容錯過。

「秋旬盛合」則吹濃濃東洋風。薄切澳洲和牛、各色鮮甜蔬菜以日式清酒醬涮煮，製成壽喜燒澳洲和牛燒肉丼飯，搭配麵衣薄脆金黃的美味綜合天麩羅、唐揚雞，是最老少咸宜的人氣組合。以上三款主廚精選美饌，還有「川粵品味集」，每款各1680元，另外以「川粵品味集」搭配任一款主廚精選美饌組成「雙十·御膳盒」，可享優惠價2980元。

台北萬豪外帶饗宴自五月推出以來相當熱銷，因此特別於台北萬豪線上商城全面上線販售。包括最具人氣的中式合菜、西式套餐、熱騰騰蓋澆飯等獨享餐點、冠軍烤鴨等功夫菜、五星精湛餐盒、冷凍美饌等，皆可於線上商城直接訂購。慶祝全新上線，祭出雙重優惠，熟食及冷凍品項限時九五折、新會員再享100元購物金。台北萬豪外帶饗宴，民眾可親自至酒店現場取餐，或選擇計程車送餐（車資須由民眾自付），落實「在家滑滑手機即輕鬆享美味」的完整服務。