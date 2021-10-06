日本資深動作演員千葉真一因新冠肺炎逝世，享壽82歳，讓不少粉絲和親友都十分悲傷，然而他過世才3個月，就傳出親友因分骨灰而起衝突的消息，他的「紅粉知己」和大女兒真瀨樹里意見出現分歧，就連49天法會都會依兩人不同意見舉辦兩場。

千葉真一和第一任老婆野際陽子育有1女真瀨樹里，在野際陽子過世後，他迎娶了小28歲的前舞妓，並生下新田真劍佑、真榮田鄉敦，2015年離婚後，便一直是「紅粉知己」陪在他身邊，然而在他過世後的49天將會舉行法會，真瀨樹里卻和該名紅粉知己出現意見相左的狀況。

真瀨樹里曾和爸爸千葉真一共同演戲。（圖／翻攝自真瀨樹里推特）

6日紅粉知己在東京的一座寺廟中舉辦法會，然而骨灰目前在真瀨樹里手上，因此法會上只有牌位，8日真瀨樹里才會在千葉真一家中舉行「真正的49天法會」，有知情者表示情況很尷尬，有兩場法會在日本是很少見的，不免讓外界認為他連死後都不安寧。

不僅如此，她們連對骨灰安置地點都有不同想法，紅粉知己曾透露死後想安置在某寺廟中，但真瀨樹里並不採納，到時候很可能會「分骨灰」，鬧到十分難看，對此，千葉真一的經紀公司也表示，6日的法會會是工作相關人士來參與，親人不會出席，同時也強調「家人之間沒有糾紛」。