PHL-03式多管火箭炮。（央視新聞〉

大陸澎湃新聞·6日報導，當今世界，關於火箭炮的綜合實力有許多排名，無論哪個榜單，前十名中，中國火箭炮至少占據3席。並且，排名第一的公認是中國「衛士」-2D火箭炮。

大陸新式火箭炮研製工作於1996年正式啟動。2000年後一飛衝天，研製出PHL-03式多管火箭炮，在2004至2005年左右服役，同時向國際軍品市場進軍。這是中國自行研發並裝備部隊的首款大口徑遠端自行火箭炮，特點是射程遠，殺傷面積大、機動性強，具備多角度發射特點，射程20-70公里，最大射程150公里。

PHL-03式多管火箭炮是解放軍主力火箭炮，300毫米口徑，12管火箭彈可一次齊發，也可單發。火箭彈長7.3米，直徑0.3米，彈體重量達235千克。一個作戰單元半小時內可連續發射96枚火箭彈，覆蓋2平方公里範圍。精度極高，使用慣性制導和衛星定位聯合制導，末端打擊精度可達cp30米一級，不僅可以做到傳統火箭炮的「遠火洗地」，還可以單車、多車齊射，一車多打，裝配不同彈頭，打擊不同目標。

PHL-03既能實現「鋼鐵風暴」，也能發動外科手術式打擊。雖然國外將它排到世界第7的位置，但其可靠的性能、低廉的價格，非常適合大面積列裝部隊，也非常符合共軍的實際情況，能夠提供良好的火力支援。

中國的「衛士」-2D火箭炮是世界公認的火箭炮之王。因為聯合國大規模殺傷武器出口條約的限制，國際市場嚴禁出售射程超過300公里的飛彈，「衛士」-2D火箭炮正好可以滿足一些中小國家的領土防衛需求，它的射程達到了恐怖的400公里，在增程情況能達到480公里。這概念是大名鼎鼎的飛毛腿飛彈才能打300公里，台灣海峽最窄的地方大約130公里，釣魚台群島距浙江溫州市約358公里。而且衛士-2D的射擊精度小於600米。

衛士-2D火箭炮一個作戰單元包括：一輛射擊指揮車、6-9輛火箭發射車和6-9輛運輸裝彈車。發射車採用新型8×8高機動輪式越野車為運載底盤，具備良好的機動性。配用的彈藥運載車上裝有自動裝填系統，一次齊射完成後可迅速再裝填。僅僅一個作戰單元，瞬間就可以摧毀一座小型城市。

衛士-2D火箭炮直徑達到425毫米，這就意味著彈體內部可以裝載更多樣式的彈頭，高爆彈、精確制導鑽地火箭彈、子母火箭彈、反坦克末敏火箭彈等。還可以裝載特殊類型的彈頭，完成特定任務。

比如：碳棒彈頭，打過去會導致該地區大面積停電，造成整個輸電線路短路；彈頭內還可裝置小型無人機，打到指定區域後，無人機可進行自殺式破壞或者偵察、幹擾，實施多種作戰樣式。或者增加定位系統，提高命中精度，火箭彈飛至目標上空垂直打擊，利用重力加速度配合穿甲彈頭可以對地下指揮部實施精確打擊，這完全就是飛彈了。很多無力研製飛彈的國家都會爭相購買，把它當近程飛彈使用，完成一些一般火箭炮不能完成的威懾敵國的任務。

解放軍始終沒有裝備衛士-2D，因為與現有空軍和戰術飛彈在一定程度上功能重疊，PHL-03對於解放軍陸軍來說夠用，已可提供強大火力支援。2000多萬人民幣造價，衛士-2D有些得不償失。但軍事實力不是很強，資金也很匱乏的國家，衛士-2D火箭炮是搶手貨，至今已出口14國。擁有了一個衛士-2D作戰單元，就等於擁有了超級火力輸出單元，以及偵察、破壞、定點摧毀等多種能力。

去年大陸央視報導中國自主研發生產的新型遠端火箭炮，試射與演練視訊畫面，代號PHL-191，可完全適應高原地區惡劣環境，射擊完畢後可快速填裝彈藥，保持持續火力覆蓋，最大射程達400公里，是印度「皮納卡」10倍。即便裝載的是普通彈藥，也可以保持在最大280千米的射程範圍。可通過全天候衛星系統偵察中印邊境，如發現印軍可疑車輛靠近、或大量部隊或後勤部隊靠近邊境，就可使用PHL-191快速發起攻擊，不管是射程還是性能，都可完全覆蓋並壓制邊境任何異常動向。

中國現在還有新型16式火箭炮、81式的升級版11式122毫米40管火箭炮等等。作戰體系建設已形成了遠、中、近相結合，遠火洗地與精確打擊相結合的火力打擊體系。