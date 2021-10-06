前總統府發言人丁允恭先前發生桃色風波，又在7月14日傳出酒駕肇事，撞傷劉姓機車女騎士，經過警方酒測，確認丁允恭酒測值0.23，訊後依公共危險罪送辦，但丁允恭通過「測試觀察記錄表」等測試，且劉女並未提出傷害告訴，檢方認定丁允恭未達不能安全駕駛狀態，偵結不起訴處分。

丁允恭今年7月14日上午8時許開車行經高雄市前鎮區復興三路與成功二路口時，不慎與同向的劉姓機車女騎士發生碰撞，導致劉女倒地，左手臂、左膝及右前臂等多處挫擦傷，警方到場後，對丁允恭實施酒測，發現他酒測值達每公升0.23毫克。

丁允恭向警方坦承，前一日晚上他自己在家喝了高粱酒後，睡覺起床準備開車到公司上班，但不知道自己酒精尚未退去，車禍發生當時是綠燈，他正要直行進入復興四路，突然看到劉女在他車輛右側倒下，便下車查看，得知有發生碰撞後，就立即報警處理。

根據警政署規定，酒測值達0.15以上、未滿0.24，到場員警應依刑法185-3條規定進行「測試觀察記錄表」，測試內容包括直線來回走、金雞獨立、畫同心圓等等，依此作為客觀判斷的依據，若酒駕者無法通過測試，則隨案移送，若通過測試，則改函送。由於丁允恭當時通過測試，因此被警方依公共危險罪函送法辦。

檢方認為，發生交通事故的原因有很多，就算駕駛人未飲用酒精的情況下，交通事故發生也並非少見，丁允恭在駕車過程中雖然有所疏失，但與車禍事故並無直接關聯，且丁允恭也通過「測試觀察記錄表」，因此認定他案發當時並未達不能安全駕駛的狀態，偵結不起訴處分。

高雄酒駕丁允恭雄檢