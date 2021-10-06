台灣捷豹路虎汽車宣布，上市運動性能跑旅Jaguar F-PACE SVR 2022年式車款，建議售價473萬元起。

台灣捷豹路虎介紹，F-PACE SVR外型設計靈感源自Jaguar豐富的賽道科技，全面革新的剽悍外型融合SVO部門追求至高性能的車輛空氣力學設計，展現如性能王者般的霸氣風采。前保險桿運用刀刃式設計元素，融合嶄新的X型設計，兩側加大型煞車冷卻進氣口的格柵網狀線條靈感源自Jaguar XE SV Project 8，透過銳利的線條形塑，衝擊世人對 F-PACE SVR極具狂野風采的第一印象。全面搭載全新21吋SVR專屬設計款式的鍛造鋁合金輪圈，與霸氣身型共同交織出性能味滿點的視覺張力，搭配跑格設定的雙邊四出排氣尾管，宣示性能至上的完美表徵。

台灣捷豹路虎指出，透過SVO（Special Vehicle Operations）部門的打造，F-PACE SVR在外觀設計上結合了為追求極致性能而生的一系列強化配備，包含SVR專屬引擎蓋進氣孔、SVR車側通風孔、側裙與輪拱、SVR專屬固定式尾翼、SVR專屬後分流器，達到空力性能強化與導流的機能，而全車空氣力學優化更進一步使F-PACE SVR減少35％的車輛抬升力，整體風阻相較於前一代更減少3％。

前照明系統透過家族化的雙J造型，為狂放的外表達到畫「豹」點睛的美妙意境，後LED尾燈組設計靈感以賽道減速彎的意象，勾勒全新的尾燈造型，轉向時動態指示方向燈如流星般為夜晚劃過 F-PACE SVR。

內裝採用頂級材質鋪陳，與細節處點綴的SVR專屬徽飾相互輝映，完美彰顯兼具現代奢華與高性能跑格的駕乘氛圍。輕量化設計的高性能跑車化座椅具備14向電動調整、冷熱通風功能與三組記憶功能，透過運用Alcantara麂皮材質包覆盡顯其運動本色。此外，亦可選配升級採用SEMI-ANLINE半苯胺頂級皮革座椅，專屬SVR徽飾與經典六角格紋飾面更體現奢華尊榮的至高境界。多功能跑車方向盤全面重新設計，具備SVR專屬徽飾與細膩縫線，整合多項車輛控制鍵，提供就手且便利的操控質感，12.3吋高解析度全數位儀表板，上緣採用Alcantara麂皮材質包覆，濃烈跑格盡入眼底。排檔桿使用皮革全面包覆，經典紋路與SVR專屬徽飾點綴其上，下方的無線充電盤兼具實用功能，為駕駛人提供更為便利的操作體驗。內裝亦可選配更具跑車風格的鋁合金與碳纖維材質點綴，成就極盡奢華品味的旗艦性能跑旅。

中控螢幕配置11.4吋曲面液晶顯示螢幕，搭載Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，整合多項車輛即時資訊，其中，跑車化個人設定能依據駕駛偏好進行分項設定，在舒適駕乘與動態操控之間隨心調整。Pivi Pro車輛資訊娛樂系統具備SOTA無線軟體更新功能，可透過網路連結，隨時更新車輛軟體資訊。

F-PACE SVR搭載5.0升V8機械增壓汽油引擎與專屬強化動力配備，最大動力輸出可達到令人驚嘆的550匹馬力與700牛頓米，扭力方面更相較前代車款提升20牛頓米，扭力大幅的提升與JaguarDrive Selecter八速手自排變速系統挹注之下，F-PACE SVR零百公里加速推進至4秒整，相較於上一代提升0.3秒，最高極速更提升至時速286公里。而後方雙邊四出的排氣尾管，透過主動式跑車排氣系統隨轉速上升鼓催狂放聲浪，展示F-PACE SVR追求極致性能的不凡實力。

為了追求更為極致的性能表現，SVO部門也針對F-PACE SVR多處進行重新調校，包含全新的轉向系統，針對速度感應式電子轉向輔助系統進行特殊調校，避震器也重新調校以提升更為細膩的駕馭精緻度，實現人車連結更加緊密的駕馭體驗。搭載主動式四輪傳動系統，針對車輛激烈操駕時能及時的分配扭力，提升車輛最佳貼地性；TVbB煞車控制扭力轉換系統作動於轉向時能更進一步的針對內側輪施以不同程度的煞車力道，提高過彎時的車輛極限，電子主動式後差速器則進一步強化駕馭自信，整合式動力輔助系統透過對煞車踏板作動反應進行強化，提升車輛安全與駕駛人的駕馭信心。

台灣捷豹路虎表示，F-PACE SVR 2022年式建議售價473萬元起，購車再享五年原廠保養方案。