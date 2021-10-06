歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)指出，ECB正在密切觀察通膨預期以及工資發展；此外也很難預測後疫情時期的重啟所造成的動盪會持續多久。

拉加德在一場演講中表示，不應該對供應短缺或能源價格上漲反應過度；ECB的貨幣政策也不能直接影響這些現象。

但是EBC將密切注意工資的發展以及通膨預期，並確保通膨預期能穩定在2%。

加德補充表示，這些「摩擦」是短暫的，並重申ECB長期堅持的立場，即認為通膨上漲到了明年將和緩下來。