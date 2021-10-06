《國際金融》後疫情動盪期 ECB密切觀注2大黑天鵝 10:542021/10/06 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)指出，ECB正在密切觀察通膨預期以及工資發展；此外也很難預測後疫情時期的重啟所造成的動盪會持續多久。 拉加德在一場演講中表示，不應該對供應短缺或能源價格上漲反應過度；ECB的貨幣政策也不能直接影響這些現象。 但是EBC將密切注意工資的發展以及通膨預期，並確保通膨預期能穩定在2%。 加德補充表示，這些「摩擦」是短暫的，並重申ECB長期堅持的立場，即認為通膨上漲到了明年將和緩下來。 《台北股市》盤中焦點股：麗豐-KY、新昕纖、南紡、加百裕、大眾控 顏炳立：打房從黑天鵝變小鴨 #ECB #通膨預期 #後疫情 #動盪 #拉加德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工商社論》合理的調升基本工資，並防止誘發通膨預期 04:102021/10/06 財經要聞 立委馬文君推動南投疫後振興不遺餘力 08:002021/10/06 政治 鋒裕匯理：實質資產抗通膨 04:102021/10/06 產業特刊 疫情衝擊運量 全台捷運今年總計慘賠逾百億 04:102021/10/06 焦點要聞 16檔9月營收報喜 買盤卡位 04:102021/10/06 證券．權證 《電腦設備》佳世達營收刷3高 資通訊旺季可期 09:122021/10/06 財經 股價指數期貨贏家專欄－小那斯達克期 空頭走勢強勁 04:102021/10/06 證券．權證 《晨間解盤》市場轉趨樂觀 聚焦通膨隱憂(倫元投顧提供) 07:472021/10/06 財經 集保舉辦亞太地區集保組織交流周活動 逾300人線上與會 09:412021/10/06 財經 疫情看到曙光？全球新冠神秘大撤退 專家也不解 07:022021/10/06 國際 華南永昌實質豐收組合基金 熱募 04:102021/10/06 產業特刊 財經熱門新聞 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 張錫：台股修正近尾聲 最快年底看到20000點 - 財經要聞 - 工商時報 台股黑翻紅 三大訊號亮了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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