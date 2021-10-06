大陸近期限電風暴和房產巨頭恒大破產危機，對全球經濟帶來前所未有的巨大挑戰！財信傳媒董事長謝金河表示，過去幾十年，大家都認為大陸永遠不會缺電，這回沒有預警限電讓大家傻眼，大陸房地產危機和限電，正是2隻存在已久的灰犀牛，現在正迎面衝過來，而大陸國家主席習近平2年前已給了答案。

謝金河在臉書發文指出，2018年美中貿易戰開打後，中國逐漸與美國脫勾。習近平當年與重要領導幹部談話時，即提醒防範及化解重大風險；2019年1月，在中央黨校開班儀式上，習近平則提出「警惕黑天鵝，防範灰犀牛！」到2021年1月，習近平再次提起黑天鵝與灰犀牛，顯然隱藏深意。

謝金河提到，大陸從「反壟斷法」，對網路新經濟巨擘開罰，這些大企業只剩半條命，現在「恒大」掀起的房地產危機，再加上「拉閘限電」，猶如兩隻灰犀牛直衝而來。

他解釋，黑天鵝指的是發生機率小，卻影響巨大的事件，不太可能發生的事，居然發生了；而灰犀牛指的是大概率影響的巨大潛在危機，就像灰犀牛在遠處，但人們視而不見，等到灰犀牛直衝而來，已經來不及了。

謝金河說，中國房市奔馳3、40年，過去房價只漲不跌，大家都深信房地產只會上漲，不會下跌，這次恒大可能意外戳破中國房市泡沫，而限電衝擊供應鏈，過去幾十年，大家都認為中國永遠不會缺電，這回拉閘限電，沒有預警機制，大家都傻眼。

他直指，房地產和限電，正是兩隻存在已久的灰犀牛，現在正迎面衝過來，而習近平2年前已給了大家答案！