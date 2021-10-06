IHS Markit調查報告顯示，香港9月採購經理指數(PMI)從8月份的53.3下跌至9月份的51.7，反映經濟增長有所放緩，但新冠病毒確診個案減少，配合經濟好轉，有利香港市場需求與產量持續擴張。
另外，供應鏈失衡仍是一大問題。業者表示，供應商因貨源短缺、疫情干擾，因此繼續推遲交貨，而目前的表現倒退周期已進入第5個月。供應商延長交貨時間，加上人力資源有限，導致企業9月積壓業務。
香港信報6日報導，IHS Markit報告表示，香港私營經濟連續8個月好轉，疫情趨穩令營商環境受惠，帶動9月訂單需求及產量。消費券計畫亦對刺激市場有正面效應。但外貿需求依然疲弱，包括大陸訂單的出口業務，至今已經連跌第4個月，且9月的跌速亦較8月加快。
受訪業者表示，海外貿易夥伴續受疫情困擾，因此縮減訂單。IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，業者繼續憂慮疫情牽動的不確定因素，外貿訂單顯然仍受拖累。
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