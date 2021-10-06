36歲大陸女星侯夢莎因出演多部軍旅題材的電視劇，被封為「最美軍花」，不過雖然她女軍人形象深植人心，但私下的她十分低調，完全沒有明星架子，平常喜歡清爽舒服隨性的打扮，唯一不變的是依舊美麗動人。

侯麗莎畢業於南京大學戲劇影視藝術系，從小就想當演員的她，2008年因演出動作劇《狙擊生死線》正式進入演藝圈，之後陸續出演《我是特種兵》、麻辣女兵》、《特種兵之火鳳凰》、《警花與警犬》等軍旅題材的電視劇受到關注，不僅完美演繹自信陽光的女軍人，也因為漂亮的外貌，讓她被稱為「最美軍花」。

侯夢莎女軍人形象深植人心。(圖／翻攝自微博)

侯夢莎私底下氣質優雅。(圖／翻攝自微博)

她和吳京主演的《我是特種兵之利刃出鞘》，更是讓她一炮而紅，此劇還獲得了北京電視劇之夜年度優秀電視劇，她也受到更多關注，現已出道10多年的她，拍戲幾乎不用替身，得到觀眾的肯定與喜愛。

侯夢莎今年和毛毅結婚。(圖／翻攝自微博)

而雖然侯夢莎女軍人形象深植人心，但氣質優雅的她，平時喜歡清爽隨性打扮，文靜美貌令人相當驚豔。個性低調的侯麗莎，鮮少對外透露私生活，今年3月她宣布和演員毛毅結婚，郎才女貌的組合，也讓大家相當祝福。