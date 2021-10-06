高鐵延伸宜蘭的選址問題爭議不休，交通部原屬意「宜蘭站」，今年變更為「四城站」。國民黨團質疑，高鐵延伸到宜蘭設站，竟然在沒有可行性評估下，直接進入綜合規劃階段，程序出現嚴重瑕疵，選址變更到底是為了人民的權益，抑或是各派系炒地皮？要求交通部、行政院對外釋疑。

高鐵延伸宜蘭設站爭議，立法院長游錫堃稱「四城站」缺點最多。國民黨團總召費鴻泰說，正國會大老游錫堃聯合英系立委陳明文，共同質疑王國材的專業，擬逼退王國材下台，試問民進黨各派系間爭鬥的是專業、權力鬥爭，還是為了炒地皮？民進黨心中還有人民嗎？

國民黨立委曾銘宗表示，大方向支持政府決定高鐵延伸到宜蘭，依規定，政府執行超過10億的重大興建計畫，要先有可行性評估後，再進入綜合規劃階段，他質疑，總經費高達1700億的工程，竟然沒有可行性評估與研究，就直接進入綜合姓規劃，程序嚴重瑕疵。

曾銘宗說，設站選址沒有跟當地縣政府溝通，當地民代也出面反對，甚至連游錫堃也質疑王國材的專業，呼籲交通部、行政院說明是否是為了炒地皮。

「反對假重大建設之名，行圖利自己之實」，國民黨立委洪孟楷直指，高鐵延伸到宜蘭設站選址，到底是為了宜蘭人交通便利，還是少數人從中獲利？是哪個藏鏡人在背後主導、施壓，致宜蘭選址在不到3個月內，推翻原先規畫，改為四城站？

費鴻泰還說，若真投入1700億執行高鐵延伸到宜蘭工程，可以紓解國道五號汽車運量，但現在的票價可能因此調漲，交通部也須對此說明。