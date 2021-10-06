北宜重機女過彎超車巡邏車 下場曝光

近日網路流傳一段影片，1名女重機騎士在北宜公路32.8公里處財茂彎壓車過彎，帥氣超越1輛新店警分局的巡邏車。新店分局表示，現因欠缺正確車號及案件時間，暫時無法告發，將過濾警車行車紀錄器，查明後將以彎道中超車依法告發。

網友紛紛留言，「彎道中超車是想死484」、「就繼續YT摔車影片就越多，看得很爽」、「罰則這麼輕，家裡有錢真的可以無視警察」，表示不贊同女騎士行為。

新店分局表示，北宜公路32.5到32.6公里間設有「彎道」、「連續彎道」警告標誌，經勘驗影片後，女騎士行為已違反《道路交通管理處罰條例》第47條1項1款「駕車行經設有彎道、陡坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段或道路施工地段超車」。

警方表示，本案目前並未接獲民眾檢舉，分局將調閱警車行車紀錄，確認車號、駕駛人及還原正確案發時間，將處1200元以上2400元以下罰緩。