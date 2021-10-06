33歲人氣女星趙麗穎3年前與「蘭陵王」馮紹峰閃婚並生下一子「想想」，今年4月兩人發表離婚聲明，表示是因聚少離多而分開。近日，趙麗穎重返《中餐廳5》，被「死敵」寧靜問怎麼會願意再上節目？趙麗穎大方表示：「想來治癒心裡的傷」，又問為何願意把兒子給馮紹峰帶？趙麗穎尷尬了一陣子，鬆口：「他（馮紹峰）的經濟比我好」。

趙麗穎2016年演出電影《西遊記女兒國》和馮紹峰傳出假戲真做，隔年兩人合作《知否？知否？應是綠肥紅瘦》更將緋聞炒到高峰，2018年兩人領證，今年4月共同發表聲明，強調兩人是和平分手，未來小孩由兩人扶養，雙方更寫下：「日子很好，過去很好，願未來更好。」

趙麗穎、馮紹峰2018年閃婚。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

據知，近來趙麗穎回歸戲劇一姐身分忙拍戲，兒子便交由馮紹峰扶養，趙麗穎有空就會接走小孩，享受難得的母子時光。據《東網》報導，趙麗穎先前上《中餐廳4》傳出和製作單位合作的不愉快，外界以為她應該就此拒上該節目，沒想到近來竟以嘉賓身分現身，還跟常和她鬥嘴的前輩寧靜大聊隱私。

趙麗穎承認上節目是為了治療心中傷口。（圖／取自《on.cc東網》）

該集節目中，趙麗穎一現身就引來黃曉明熱烈歡迎，而寧靜起初裝沒看到，繼續默默煮飯，直到兩人在廚房共處時，寧靜才問她再次上這節目有什麼體會？趙麗穎笑說像是「逆襲」，寧靜說：「但是我沒想你會願意來，我以為妳會有多遠躲多遠。」趙麗穎則回是想要治療心裡的傷，黃曉明這時在一旁緩頰說：「是要把傷口『吃回來』」，寧靜接著直問趙麗穎為何將孩子給前夫帶？趙麗穎才面有難色說：「他的經濟比我好。」引發網友熱議。