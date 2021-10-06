中國在非正式禁止進口澳洲煤炭將近一年後，受到國內因煤炭短缺而限電的影響，繼日前傳出9月份破例讓停留在港口外的澳洲貨船靠岸卸煤後，6日媒體報導，中國現正釋出保稅倉庫內的澳洲煤炭。

中國為全球最大煤炭消費國，由於製造業、工業及家庭的用電需求強勁，將煤炭價格推升至紀錄高位，近期引發中國多地限電。

路透6日引述知情貿易商報導，估計有100萬噸澳洲煤炭在中國沿岸保稅倉庫已存放數個月。2020年10月中國非正式禁止澳洲煤炭進口後，一直未清關，但其中有部分已從9月底開始釋出。另一名貿易商則透露，本周將開始釋出保稅煤。

報導指出，鑑於100萬噸煤炭僅相當於中國一天的進口量，因此保稅煤釋出對於緩和中國用煤的迫切需求仍猶如杯水車薪。

中國與澳洲近兩年因疫情溯源問題導致關係惡化，中方並在2020年底禁止澳洲煤炭進口。惟近期中國因燃煤庫存不足導致停電限電，重擊供應鏈與民生。10月5日傳出，為確保電力供應穩定，原本抵制澳煤進口做法出現修正，9月份破例讓停留在港口外的澳洲貨船靠岸卸貨，估算約有45萬公噸。