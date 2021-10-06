藝人黃大煒開公司有意拍攝「少帥」張學良的人生電影，透過導演王志伯與「富二代」林家鍵幫忙找金主，但未料雙方事後發生債務糾紛，王、林向媒體爆料黃正籌拍張學良電影內幕，黃不滿2人將其拍片計畫秘密曝光，影響金主投資意願，憤而提告，台北地檢署因王坦承提供電影大綱供媒體翻攝，6日依妨害秘密罪起訴王；另林則罪嫌不足，予以不起訴處分。

唱紅《妳把我灌醉》一曲的黃大煒，是發起西安事變，並被蔣介石軟禁在台的「少帥」張學良遠房親戚，黃大煒母親張閭蘅，是張學良第五個弟弟張學森，而張閭蘅是張學森大女兒，張閭蘅長期照顧張學良的生活起居，被張學良認做了乾女兒，張學良可算是黃的外公。

因此黃成立黃大煒有限公司，有意要將張學良在東北一生戎馬、西安事變到在台遭軟禁的故事，拍成電影，並陸續完成了《張學良的一生故事》電影大綱等前期工作。

張學良電影在1、2年前進入撰寫劇本、找金主、選角階段，導演王志伯、知名汽車皮帶代理商小開林家鍵向黃表示可以協助介紹金主，黃遂將電影大綱等相關資訊交給2人，請2人協助募資。

後來黃大煒與女友兼助理趙濰佳（Vicky），因以到北京參與冬季奧運、原住民歌手胡德夫需植牙為由，向王志伯分別借款63萬、22萬元未還，雙方發生糾紛。

去年王接受媒體採訪雙方財務糾紛時，順口爆料黃正在籌拍張學良電影，黃認為王的爆料內容恐影響金主投資意願，以黃大煒有限公司名義提告當初拿到電影相關文件的王志伯、林家鍵2人洩密、違反《著作權法》。

檢察官調查時，王坦承提供電影大綱給記者翻攝，證明黃要籌拍張學良電影，認定此資料屬於黃大煒公司正在進行的商業秘密，王任意外洩，涉犯妨害秘密罪。

不過，檢察官認為，王將幾十頁大綱中的1頁提供記者，尚難構成違反著作權罪；至於林家鍵因犯罪嫌疑不足，獲不起訴。此外，黃及女友欠王債務官司，台北地院日前判黃償還王85萬元，可上訴。