現在雖已10月，天氣依然情朗炎熱，不少人也趁此機會抓住夏天的尾巴前往海邊度假、曬太陽。近日就有許多人前往宜蘭熱門旅遊景點「牛奶海」旅遊打卡，並在網路上PO出多張泳裝辣照，仔細一看女星賴慧如也是其中之一。

賴慧如昨（5）日在個人臉書上發文，表示「把握住夏天的尾巴，現在拍戲時間忙碌，只能抓空檔去夢想很久的牛奶湖，真的太美了這一片海，心情真的會瞬間變的很美好，帶（但）風真的太大，頭髮好難控制」，並附上一系列火辣的泳裝照。

只見照片中，賴慧如除了穿上兩截式比基尼躺在遊艇上擺出各種性感的姿勢外，她還加碼換上黑色的爆乳馬甲泳裝展現好身材；泳裝腰間整排鏤空的性感設計，將她曼妙的身材顯得更加凹凸有致，加上一雙性感長腿，讓不少網友看了直呼「這漂亮的臉蛋和美麗身材，真是辣辣辣啊」、「完全看不出來是生過孩子的媽媽，身材太好了啦」、「性感辣媽」、「身材太不科學了」、「辣媽青春不要留白，把握住現在，真的很美」。

現年25歲的賴慧如，2019年憑著8點檔連戲劇《多情城市》而嶄露頭角，近期又在8點檔本土劇《黃金歲月》中飾演動感小辣椒，與劇中飾演醫學系高材生的潘柏希共譜姊弟戀而大受歡迎，兩人還因此被封為「寶嬌CP」，人氣不斷攀升。