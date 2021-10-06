自年中疫情嚴峻延燒至今，勞動市場受影響，北市勞動局長陳信瑜表示，勞動局將在13日下午1至4時舉辦科技就業博覽會，有37家廠商、提供1347個工作機會，平均薪資為4萬、占整體高達7成比例，最高薪資再開出9萬，歡迎社會新鮮人、轉職轉業者把握現場直接面試機會，爭取高薪職缺。

陳信瑜表示，本次科技就博會打破以往只有15家的規模，擴大為37家，並將場地搬至格萊天漾大飯店；其中科技業職缺多以軟硬體工程師為主，職缺數高達9成以上，薪資均以4萬元起跳、依學資歷議薪空間大，如韌體研發工程師、演算法工程師、ERP顧問師等。另也有周邊專業技能職缺，像是社群小編、職安衛工程師、日文業務主管，都是科技業極少釋出的職缺。

陳信瑜說，本次製造業，釋816個工作機會數為最大宗，7成職缺集中在「工程／研發／生技」、「資訊／軟體／系統」及「品管／製造／環衛」等工作，科技大廠京元電子、欣興電子及景碩科技包辦前3大，工作機會數均達3位數以上，堪稱搶人激烈。整體而言，工程師多要求在大專以上學歷，學歷越高，普遍薪資也愈高，而基層的技術員、品檢員則只要高中職即可，入行門檻相對較低。

第2名是「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」，工作機會數達407個，也榮登北市就服處110年度就業與僱用意向調查應屆畢業生夢想第一名的產業，薪水待遇佳。

其中顛覆傳統音樂大廠「佳格數位科技」，提供16個工作機會最低起薪45K至80K間，薪資水準格外吸睛，其中開出機器學習主管高薪8萬元，與專技服務業「台灣富力思泰科技」的開發業務及前端、後端開發工程師並列。

此外，新血的注入是企業發展重要的動能之一，本次無經驗可職缺近5成，如京元電子各種工程師、富泰空調採購管理師、乒乓話網國外業務助理等。看見企業願意多花成本培育新人的用心。而各項福利上，包括欣興電子、新武股份有限公司提供住宿補助、海內外進修，全科科技則提供績效分紅及入股制度等激勵制度。

北市就服處提醒，「科技就業博覽會」即將於13日下午1點至4點舉行，活動地點在格萊天漾大飯店，現場不提供紙本履歷，均採線上報名資料進行面試，民眾可先選擇多家企業職缺報名送出履歷。另有溫馨福利，現場提供臨托服務，讓職場父母安心面試。