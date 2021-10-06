6日韓國官方數據顯示，因原油價格上漲，當地9月消費者物價指數(CPI)已連續6個月都超過2%，這表示景氣復甦下也伴隨著通膨壓力。

韓國9月通膨月增0.5%、年增2.5%，低於8月的2.6%。剔除波動較大的蔬果鮮食與油價，9月核心通膨年增1.5%，近4年來最高。

隨著景氣復甦加緊腳步，韓國通貨膨脹從4月份一下子跳升至2.3%之後，這大半年期間通膨雖上上下下，但一直都在2%以上盤旋。因此，韓國央行也順勢將2021年通膨預測值，從原估1.8%上修至2.1%。不過，韓國央行希望將中期通膨目標值，維持在2%左右。

韓國官員表示，這次消費者物價上漲，主要是農產品、油價甚至加工食品上揚所致。同時，牛奶價格上漲也讓乳製品變貴，泡麵、白米飯等也都是漲聲一片。

9月份，與韓國民眾息息相關的生活必需品物價，年增3.1%。而9月房價也上漲1.7%，連續第17個月增加。儘管當地政府很努力在打炒房，但房價依然故我地繼續攀高。

韓國通膨似乎有嚴重趨勢，因為連電費也要來插一腳。韓國電力公司9月曾表示，計畫第4季要調高電價，以反映原物料真實價格的上漲。

此外，韓國政府抗疫的大量財政支出，預估也將助長通膨氣焰。當地政府表示，努力在2021年底前，凍漲公設費與交通費，希望能趨緩通膨所帶來的生活壓力。

另一方面，市場也預估，韓國央行可能會用升息方式來抑制通膨增加。韓國央行在8月時將利率從0.5%歷史低點，調升1碼至0.75%，2021年底或2022年初，不排除會有再次升息可能性。

2021年經濟成長方面，韓國政府預測可增4.2%，但韓國央行比較保守，預估值為4%。