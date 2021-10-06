隔夜美股強勁反彈，但受到科技股和地產股走弱拖累，周三香港股市開高走低，四大指數跌幅擴大，恆生指數目前跌1.1%，報23839.12點，再度失守24000點大關。國企股跌1.65%，報8375.44點。紅籌股跌1.27%，報3867.23點。

恆生科技股目前跌1.5%。重量級科技股由升轉跌，騰訊跌0.67%，阿里健康、聯想、舜宇光學跌近4%，小米跌1.7%，美團跌1.5%，而嗶哩嗶哩、阿里巴巴和網易逆勢走高。

國際油價持續上漲，天然氣期貨價格創下12年新高，受此激勵，中石油目前漲3.5%，稍早前一度漲6%，報4.2港元，創下逾兩年新高。中石化目前漲近3%，中海油漲1.7%。

地產股大跌，碧桂園服務、融創服務稍早前跌逾4%，合景悠活跌逾3%，世茂服務、寶龍商業跌逾2%。

中國豪宅開發商花樣年未能償還2.06億美元的到期債務，加劇投資人對該國地產業債務危機的擔憂。

受金價走跌拖累，贛鋒鋰業、中國鋁業、紫金礦業、洛陽鉬業等有色金屬股表現疲弱。

波羅的海原油運費指數（Baltic Exchange Dirty Tanker Index，BDTI）連漲7天，中遠海能股價飆升14.3%。

比特幣收復5萬美元大關，創下1個月新高，相關概念股齊揚，歐科雲鏈大漲升11.1%，火幣科技和雄岸科技漲約7%。