國家運輸安全調查委員會成立2年多，根據統計，運安會在這段期間收到1035件鐵路事故通報，遠遠超過航空、水路及公路事故，而水路2年來也接獲448件通報，其中130件成立調查，則是超乎運安會預期。

運安會今赴立法院交通委員會進行業務報告，組織2019年8月1日由前身飛安會改制之後，除原本航空事故調查，還增加了水路、鐵道與公路事故調查。運安會統計，改制2年多來，水路接獲448件通報，其中130件屬須調查的重大水路事故，超乎預期也超過人力負荷。

運安會主委楊宏智指出，水路案件量確實比預期還多，主因是調查範圍比照國際海事組織，包括漁船翻覆、任何人員傷亡等都要列入正式調查，現已增加人力因應。

至於鐵道事故通報達1035件，不過只有18件被列入重大鐵道事故。楊宏智說明，鐵道事故案件通報量大，主要是希望台鐵多通報，由運安會過濾哪些案件要介入調查，有些輕微問題則可以分回鐵道局或台鐵局自行調查。