大陸澎湃新聞6日報導，在滬蘇浙皖，鐵路建設工地星羅棋布，新建鐵路縱橫交錯，鐵路基礎建設投資連續5年超過800億元（人民幣，下同），高鐵營業里程突破6000公里，已成為中國高鐵網最密集，交通最便捷的地區之一，「軌道上的長三角」加密成型，為區域經濟更高品質一體化發展，注入強勁動能。

報導稱，9月27日，衢寧鐵路開通營運一周年。一年前，衢寧鐵路開通結束了浙南4個縣市不通鐵路的歷史。

滬蘇浙皖四省市發展水準不一，各省內也有一些相對發展較為緩慢地區，如蘇北、皖北、浙西南等。這些長三角地區發展「窪地」受限於交通閉塞，守著豐富的旅遊資源和礦產資源等「金娃娃」，卻過著窮日子。

地處皖西北的阜陽臨泉縣，有著230多萬人口，曾因沒有鐵路，每年幾十萬外出務工人員只能趕到幾十公里以外的阜陽站搭乘火車。隨著2019年12月1日，鄭阜高鐵開通營運，經阜陽西站，將中原和長三角緊密連在一起，鐵路助力臨泉退出貧困縣序列。

很長一段時間，蘇北多地發展受困於交通。2019年連鎮高鐵連淮段開通，成為蘇北發展的「生命線」。同年，徐鹽高鐵正式通車，至此，蘇北5市全部邁入高鐵時代。一張高鐵網，一下子把「遙遠」的連雲港、淮安、宿遷、鹽城等蘇北城市拉到蘇南地區和長三角中心城市身邊。

5年來，從蘇北到皖北，青鹽、徐鹽、商合杭等一條條高鐵，帶動經濟欠發達地區邁上小康之路。

前不久，長江下游馬鞍山，安徽省首條城際鐵路巢馬城際鐵路馬鞍山長江公鐵大橋F4主塔首根樁基開鑽。俯瞰安徽，高鐵網連全省。省內城市基本形成了以合肥為中心的米字型高鐵網，承東啟西、連南接北。2020年12月22日，隨著合安高鐵通車，安徽高鐵營運里程達2329公里，一躍成為大陸全國第一，16個省轄市「市市通高鐵」。

這5年，江蘇鐵路同樣也有高品質發展和顛覆性巨變。江蘇高鐵里程從大陸全國第14名一躍進入第3，補齊了蘇北鐵路「短板」，全省13市「市市通動車」，「蘇北突破，蘇中提升，蘇南優化」齊頭並進。

5年來，「軌道上的長三角」建設成績亮眼，其中，2020年是新建鐵路開通專案最多的一年，也是高鐵開通總里程最長的一年，全年累計投產新線逾1200公里。

2020年6月28日，商合杭高鐵合湖段開通營運，至此，商合杭高鐵全線貫通，豫皖浙三省實現高鐵無縫對接。同年7月1日，滬蘇通長江公鐵大橋暨滬蘇通鐵路建成營運，長三角鐵路過江通道能力進一步提升。12月30日，中國「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要組成部分鹽通高鐵開通營運，鹽城與上海形成2小時「高鐵圈」。今年2月8日開通的連徐高鐵，一舉補齊「八縱八橫」高鐵主通道之一陸橋通道最後一段，長三角區域內除舟山外的所有地級市全部通達動車。

近日，滬蘇通鐵路二期（上海至南通鐵路太倉至四團段）初步設計獲批，即將進入開工階段。這條新線將在上海新設徐行、上海寶山、外高橋、上海東、四團等車站，建成後，上海虹橋綜合交通樞紐的模式將在浦東複製，這條鐵路將成為第一個接入浦東國際機場的鐵路。