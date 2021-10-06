國民黨主席朱立倫昨正式上任，高市黨部主委由前主委許福明擔任，這也是許三度回鍋，8日早上即將布達，朱立倫及中央組發會主委許宇甄將出席。不過，據傳該主委一職原本競爭者激烈，最後由許脫穎而出，許福明今也喊話，要重新拿回高雄執政權。

據了解，朱立倫當選後，有不少地方政壇人士有意爭取高市黨部主委一職，包括現任高市議員、前立委等5、6人積極遊說，但最終由曾擔任高市黨部主委的許福明第三度回鍋擔任，也令外界相當訝異。

攤開許福明的學經歷相當豐富，文化大學政治研究所博士，曾任職文工會、中影副總經理、台中市黨部主委、彰化縣黨部主委、高雄市黨部主委、桃園市黨部主委、中央組發會副主委。其中，2006、2015年為高市黨部主委，這次回鍋他相當低調。

國民黨主席朱立倫昨正式上任，高市黨部主委由前主委許福明擔任，這也是許三度回鍋，8日早上即將布達。（許福明提供）

地方政壇傳出對新任主委人選多表不解，甚至質疑他已離開高雄5年多，地方生態早已丕變。對此，許福明受訪時表示，現在國民黨局勢非常辛苦，上任後首先要團結高雄國民黨各方力量，包括這次參加主席黨內初選黨內同志和外面朋友，這點最重要。

至於上任後目標，許福明表示，目前國民黨在高市議會仍占多數席次，應該要強化監督力量，並且盡快在高雄推出最有競爭力 、最有勝選機會的市長候選人，「我一人未必能很快完成任務，但我會全力以赴」，把地方上所有力量，共同努力達成目標，穩定議會席次，重新拿回高雄執政權。

2022大選即將開跑，民進黨現任高市議員及新人早已磨刀霍霍，提前就戰鬥位置備戰，但國民黨顯得無聲，因此議會過半及保住議長寶座勢必成為許福明上任後一大考驗。對此，許福明直說，「我們會加緊腳步盡快追上，其他布達再跟大家報告」。

高市議會國民黨團總召童燕珍坦言，針對新任主委人選黨內確實有雜音，但明年就要選舉了，總不能找個完全空降、對高雄不了解的人來接任，如此對於明年打仗也不利。她認為，許福明有輔選總統、市長等經驗，雖然休息了一段時間，但相信很快就能進入狀況，有助強化市黨部與黨團溝通。