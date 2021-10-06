今天是美國職棒大聯盟季後賽首日，首場比賽就迎來重頭好戲，由洋基對紅襪上演美聯外卡世仇對決，最終紅襪以6：2淘汰洋基。洋基這場比賽派出王牌先發投手寇爾(Gerrit Cole)，賽前他也說將全力為球隊拿下比賽，但事與願違，他今天狀況悽慘，僅投2局被敲4安狂失3分，其中挨了2發全壘打，送出3次三振但有2次保送。

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寇爾一上場控球就不太穩定，投出本場首個保送，之後遇到波格茲(Xander Bogaerts)被轟2分炮，這是一顆88.8 mph變化球，遭對方逮個正著轟向中外野，次局寇爾雖又挨二壘安打，但單局投3次三振化解危機，稍稍將士氣找回，不過三局又挨席瓦伯(Kyle Schwarber)陽春炮，再造成一、二壘有人，教練將他換下。

好在接替投手荷莫斯(Clay Holmes)成功收拾殘局，2局投球中僅被敲1安打送出1三振，製造雙殺結束此局。沒讓寇爾責失分再變多。第三任投手換塞弗瑞諾(Luis Severino)，他例行賽末上4場投6局無失分奪1勝，自責分率還是0，但未能延續手感，第6局挨了佛度戈(Alex Verdugo)二壘安打再丟1分，好在上半局瑞佐(Anthony Rizzo)有揮出陽春炮，才不至於被克蛋。

而洋基打線今天相當零碎，前6局僅拿下1分，不過這過程中他們其實能繼續增添分數，一次進攻時「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出深遠安打，在壘上的賈吉(Aaron Judge)一口氣衝回本壘，但紅襪外野手回傳非常快，賈吉還未接近本壘時球已進入捕手手套，賈吉在本壘遭刺殺出局，錯過大好得分機會，也浪費史坦頓的安打。

之後洋基整體打線仍非常低迷，到第7局比賽還花不到3小時，打擊都輕鬆被對方抓到出局數，感覺沒有任何威脅，反觀紅襪則是不斷上壘讓洋基處於被動局面，第7局格林(Chad Green)在一、二壘有人時還投出保送湊滿壘包，佛度戈在關鍵時刻送出一壘安再拿2分，比數已來到6：1絕對領先。

第8局洋基繼續被壓制，紅襪投手在先發艾沃迪(Nathan Eovaldi)下場後越投越來勁，貝瑞瑟(Ryan Brasier)、浩克(Tanner Houck)、羅布列斯(Hansel Robles)合計2.2局僅被敲1安打無失分，送出3次三振無保送。第9局紅襪派出懷特拉克(Garrett Whitlock)，史坦頓賞他一支陽春炮，今天「怪力男」4打數3安打1分打點為洋基最佳，但已無法扭轉局勢，洋基慘遭淘汰。