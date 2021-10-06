台積電（2330）破年線、航運股重挫逾4％，金融股護盤力道不強，盤面除了鴻海（2317）、聯發科（2454）及台塑集團股等少數特定個股撐盤外，台股人氣滑落，市場整體追價無力，預估今（6）日成交值仍低於3000億元，且目前面臨5日均線反壓，讓指數上檔壓力重。

台股早盤至約11點時，以鴻海表現最亮眼，受到9月營收創下歷史同期次高、年增近五成的的利多激勵，今天股價終於擺脫連日大跌的陰霾，最高來到104.5元大漲3元，漲幅近3％，貢獻台股指數近12點，聯發科傳出旗鑑系統晶片能源效益比高通高出20～25％成的利多消息，股價也呈現跌深反彈。

鴻海及聯發科昨日均是八大官股券商及投信法人積極加碼護盤的標的，今天股價趁著利多消息反彈，政策著墨意味濃。

此外，受惠於國際油價盤堅的激勵，台塑集團股漲勢持續，台塑、台塑化、台化、南亞四檔個股，都是貢獻台股指數的前七高功臣。

而台積電、貨櫃三雄、股王矽力-KY、中鋼、聯電、國巨等權值股，今天股價疲弱，市場整體欠缺主流帶動，量能回不來，指數上檔面臨5日線壓力。