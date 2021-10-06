隨著科技技術進步，助聽產品也日新月異，不過食藥署提醒，助聽產品與眼鏡一樣，都要經醫師評估後使用，千萬不要購買來路不明或不適用的助聽器，以免增加耳朵聽力負擔。

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任黃啟原表示，早期聽力受損多是從高音頻開始，也因為早期受損聽不到的音量大多在30分貝以下，因此初期症狀並不明顯，容易被忽略導致延誤診斷。

黃啟原提醒，忽視聽力受損不但可能影響家庭、人際關係和諧，還可能讓神經細胞提早退化，國際間已有研究發現，失智症患者若同時有聽力受損，失智症狀可能會更嚴重，而戴上助聽器則有助於延緩神經細胞老化，延緩聽力受損。

黃啟原指出，民眾在生活中可透過幾個指標，來判斷家人是否有就醫需求，例如患者經常被交代事項，但做出的結果與原先交代的內容不符；聽不見燒開水的聲音與門鈴聲；講電話與看電視的聲音越來越大，出現上述症狀可能都代表聽損程度已達4、50分貝。

黃啟原說，聽損患者除一定要經過就醫診斷外，初次配戴時更要聽從醫師、聽力師、選配師的建議，從保守的音量設定開始，避免過大音量造成不適，許多患者常反應，「戴助聽器反而聽到很多噪音，覺得環境很吵」，但黃啟原指出，事實上是因為環境就如此吵雜，只是患者過去聽不到，因此必須循序漸進調整音量，才不會帶來不適。

食藥署則提醒，消費者在購買助聽器時，應參考醫材安心三步驟：「一認、二看、三會用」的口訣，第一要先認識助聽器是醫療器材，二是在購買產品時看清楚包裝載明的醫療器材許可證，三則是在使用前要詳閱說明書，依說明書指示正確使用醫療器材，才能安心合法的使用。