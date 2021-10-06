國際研究顯示，新冠肺炎患者康復後會留下生理和心理上的後遺症，3成染疫者的症狀持續超過6個月，而有1成染疫康復者出現創傷後症候群。（示意圖／Shutterstock）

新冠肺炎疫情在各國蔓延至今已1年9個月，國內確診人數累計1萬6262人。多項國際研究顯示，新冠肺炎患者康復後會留下生理和心理上的後遺症，3成染疫者的症狀持續超過6個月，而有1成的染疫康復者出現創傷後症候群（PTSD），都可能對日常生活造成不小的影響。

台大公衛學者任小萱今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中分析各國「Long COVID」研究指出，新冠肺炎康復者持續性的症狀以疲勞、咳嗽、呼吸急促、記憶力衰退、難以集中注意力等最為常見，且涉及多個器官與系統，包括腦、心臟、肺臟、消化系統與循環系統等。

另一項研究指出，有3成染疫者的症狀持續超過6個月以上，其中以疲勞、勞動後倦怠、腦霧、神經感覺、頭痛相關症狀最多。任小萱指出，勞動後倦怠較常發生在體力勞動者，無法回復先前的工作狀態，且倦怠嚴重度較高。

不僅成人有Long COVID情形，研究也觀察到孩童染疫痊癒後，常見失眠、呼吸道症狀、鼻塞等症狀，5成孩童在確診後120天以上仍持續至少1種症狀，其中4成孩童的日常生活因此受影響。

任小萱提醒，英國國家健康照護專業組織（NICE）提出的臨床照護指引，對於急性感染後4周出現新症狀或持續出現症狀的患者，應持續監測並提供後續照護，包括血液常規檢查、肝腎功能檢測、C反應蛋白檢測、運動耐量檢測（如呼吸困難、心率和氧氣飽和度）、胸部X光檢查等。

新冠肺炎感染後不僅造成生理上的後遺症，腦部及心理層面也受到極大衝擊。台大醫學院護理學系教授張榮珍分享美國一項回溯世代研究，結果顯示，相較於其他呼吸道疾病及流感個案，新冠肺炎個案確實有較高風險發生神經及精神疾病，尤其是曾經住進加護病房的個案，首發精神疾病的風險是其他較輕症患者的3倍。

另外，義大利醫學中心追蹤115名曾因新冠肺炎住院的康復者，利用DSM-5量表評估其後續3個月精神疾病狀況，結果顯示，曾因新冠肺炎住院的康復者有10.4％出現創傷後症候群（PTSD），8.6％為亞創傷後壓力症候群。