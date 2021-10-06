台北市公共運輸處為此下令，明年3月底前，將於全市3000台低地板公車上，裝設2片160公分高的透明壓克力板。（黃婉婷攝）

部分公車業者會在車門旁加裝感應條，若是偵測到物品或人體被夾住將自動開門。（黃婉婷攝）

公車門夾人事件層出不窮，往往造成民眾頭、手挫傷，原因多出自大意或取巧，卻時常造成乘客與公車業者對簿公堂，台北市公共運輸處為此下令，明年3月底前，將於全市3000台低地板公車上，裝設2片160公分高的透明壓克力板，避免乘客輕易穿越隔板嗶卡或放置物品，降低夾傷事件發生。

議員王欣儀指出，日前發生1名婦人將頭、手越過公車後門旁的隔板，導致乘客被車門夾傷的憾事，但這僅是冰山一角。她推測，由於大部分公車後門兩側隔板較低，容易使旅客將頭手穿越隔板刷卡，或放置物品，他要求北市公運處應邀集譯者研議，以阻隔防護形式改善。

公運處長常華珍說，從過往案例可看出，民眾多因取巧將物品放置後門隔板旁，或是因方便刷卡而輕易跨越隔板，導致手臂、肩膀受傷，其中又以低地板公車最容易發生，因其刷卡機設置於車門旁，容易在上下車時發生憾事，中型巴士和高地板公車則不常見。

常表示，經與公車業者協議後，決議在後門票卡機兩側位置，加裝2片160公分高的壓克力透明隔板，避免在位置上的民眾為求方便而被夾傷，未來全台北市的低地板聯營公車皆會裝設，預計明年3月底前裝完。

公車業者指出，目前公車上有播報系統能提醒乘客，車門區域也有畫設為「禁止站立區」，並在上頭明顯標示「車門旋轉區域請勿站立」，但民眾偶爾還是會大意，因此有業者在車門旁加裝感應條，若是偵測到物品或人體被夾住將自動開門，這次裝設隔板後，等於有第三道防護。