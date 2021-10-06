美國藥廠默克（又稱默沙東）近期公布新冠肺炎口服藥molnupiravir第3期臨床試驗期中報告，可減少約50％住院、死亡風險。疫情指揮中心發言人莊人祥日前透露，藥廠正希望與各國洽商預購，指揮中心已在評估中。指揮官陳時中今表示，已在積極進行，默克規劃11月多通過緊急使用授權（EUA），會第一時間引進，時間點可能比年底更快。

前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）上周於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享默克藥廠molnupiravir第3期臨床試驗期中報告，該試驗共收案762人，其中385人服用藥物，377人使用安慰劑。用藥後29天，安慰劑組有14.1％（53人）住院或死亡，用藥組只有7.3％（28人）。該藥可減少約50％的住院或死亡，默克藥廠將儘快向美國食藥局（FDA）申請EUA。

今日陳時中於立法院衛環委員會接受民進黨立委賴惠員質詢時指出，默克新藥的引進已經在積極進行，要看看EUA的結果，如果有通過就會簽訂合約。（圖取自國會頻道）

莊人祥上周六也表示，默克藥廠正希望和各國洽商預購，指揮中心已在評估中。若要引進台灣，必須先等臨床試驗做完，在美國取得藥證或EUA，藥廠才可正式販售。

今日陳時中於立法院衛環委員會接受民進黨立委賴惠員質詢時指出，默克新藥的引進已經在積極進行，要看看EUA的結果，如果有通過就會簽訂合約。

賴惠員進一步追問時間點，並表示日本已經決定年底要引進新藥。對此陳時中回應，會第一時間就引進。賴再追問時間點會不會比年底快？陳時中回答有可能，根據默克的規劃，默克希望11月多通過EUA。

至於疫苗覆蓋率提升後，神明遶境何時有機會開放？陳時中表示，通常都會以單劑覆蓋率7成為目標，若有一些鬆綁措施都會來進行，「沒有說一定不開」。