去年10月，長榮大學馬來西亞女學生遭惡狼梁育誌擄走性侵殺害，由於案發前，曾有其他女大生報案稱險遭擄走，懷疑台南歸仁警方「吃案」，監察院今天通過彈劾時任分局長的楊慶裕、大潭派出所長張忠肯、警員高武源3人，其中高已於去年底退休。目前擔任新化分局長的楊慶裕今回應，當初發言有誤，他接受這個結果，個人去留虛心接受，現仍會在工作崗位戮力以赴。

馬國女大生案發後，59歲的他高武源雖尚未屆齡，但他已於去年12月底提前退休，張忠肯2個月前調至交通組支援。楊慶裕案發後，被降調警察局保安科長，8月底調任新化警分局長。楊慶裕與張忠肯今天接獲監察院通過彈劾的消息，將被移送懲戒法院審理，都低調回應，「尊重、虛心檢討」。

楊慶裕說，當初自己發言有誤，面對個人去留，長官做任何安排，都接受，自己仍會持續在目前的工作崗位上，戮力以赴。台南市警察局表示，針對監察院彈劾3人案，市警局內部今天會開會討論，最快下午就會有結果。